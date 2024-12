Calciomercato Milan, Cardinale sorprende i tifosi: pronta questa mossa a gennaio!

Calciomercato Milan, Gerry Cardinale pronto a dare un segnale concreto ai tifosi: colpi a gennaio per sistemare la squadra

Come riferito da Tuttosport, Gerry Cardinale, proprietario del Milan e numero uno di RedBird, è pronto a dare un segnale ai tifosi nel prossimo calciomercato rossonero, quello di gennaio.

Dopo il rifinanziamento e il posticipo della scadenza del prestito con Elliott al 2028 serve un segnale forte per non farsi sfuggire la qualificazione alla prossima Champions League. Cardinale dunque pare intenzionato a concedere il via libera alla dirigenza.