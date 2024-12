Calciomercato Milan, Cardinale detta la linea per gennaio! Acquisti sì ma solo in un caso: ecco quale

Calciomercato Milan, Gerry Cardinale ha stabilito la linea del club rossonero in vista della sessione di gennaio: tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan, su indicazione della proprietà, ha tracciato una strategia precisa in vista della prossima sessione di gennaio

La linea del club di via Aldo Rossi per la campagna acquisti invernale è molto chiara: non si comprerà tanto per comprare, niente tappabuchi, verranno fatte operazioni solo per giocatori funzionali al progetto rossonero, di prospettiva.