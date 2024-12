Calciomercato Milan, retroscena Tonali: le parole di Cardinale spiazzano i tifosi

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Sandro Tonali: Cardinale spiega i motivi che hanno spinto il club a cederlo

Nel corso dell’intervista rilasciata all’Harvard Business School, Gerry Cardinale ha spiegato i motivi della partenza di Sandro Tonali nel calciomercato Milan dell’estate 2023:

CESSIONE TONALI – «Non lo abbiamo venduto al Newcastle United perché ne avevamo bisogno—lo abbiamo venduto perché abbiamo ricevuto un’ottima offerta e abbiamo fatto una valutazione rischio-rendimento. Abbiamo incassato 70 milioni di euro (bonus compresi, ndr) più un earn-out di 10 milioni, la cifra più alta di sempre in Serie A. E grazie a quella vendita abbiamo acquistato sei nuovi giocatori e rinnovato completamente la squadra. Non vendiamo per necessità – vendiamo per opportunismo. Se rimaniamo disciplinati, ci saranno sempre controparti sul mercato che permetteranno rendimenti straordinari per i giocatori».

