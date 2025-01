Calciomercato Milan, Ibrahimovic rompe gli indugi! Pressing costante per il colpo a parametro zero: arriva lui

Calciomercato Milan, Ibrahimovic è in forte pressing per acquistare a parametro zero Calvert-Lewin, attaccante in scadenza con l’Everton

Importante aggiornamento fornito da CaughtOffside sul calciomercato Milan della prossima estate in particolare per quanto riguarda il reparto d’attacco.

Il Milan è pronto a fare un grande sforzo per provare a vincere la corsa per il trasferimento dell’attaccante dell’Everton Dominic Calvert-Lewin, con interessati anche Newcastle e West Ham. Il 27enne si avvicina a diventare parametro zero. Sul calciatore nelle scorse settimane è stata segnalata la Fiorentina.