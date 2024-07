Calciomercato Milan: Calafiori in VOLO verso Londra, pronto ad unirsi al suo NUOVO club

Riccardo Calafiori, accostato anche al calciomercato Milan, è pronto a lasciare il Bologna e l’Italia. Il difensore è atteso oggi a Londra

Nuova avventura. Riccardo Calafiori, accostato anche al calciomercato Milan, è pronto a lasciare il Bologna e l’Italia direzione Inghilterra e Arsenal.

Come riportato da Fabrizio Romano il difensore italiano è atteso oggi a Londra per la prima parte dei test medici in città. Poi di seguito sarà pronto ad unirsi ad Arteta e alla sua squadra negli Stati Uniti.