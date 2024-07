Calciomercato Milan: Calafiori verso l’Arsenal, ULTIMI passaggi e poi arriverà la firma! La SITUAZIONE per l’obiettivo rossonero

Calciomercato Milan: Calafiori verso l’Arsenal, ultimi passaggi prima della firma! Ecco qual è la situazione per l’obiettivo rossonero

Come riferito da Fabrizio Romano su X, Arsenal, Bologna e l’agente di Calafiori stanno lavorando per far approvare i documenti oggi e poi programmare le visite mediche. Il difensore, ex obiettivo anche del calciomercato Milan, raggiungerà i Gunners già da sabato visto che l’accordo è stato concordato.

Mancano solo i passaggi formali, ma tutti sono in fase di risoluzione.