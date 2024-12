Calciomercato Milan, Ibrahimovic taglia il senatore rossonero? Situazione intricata, ecco cosa filtra

Calciomercato Milan, al momento è in stallo la situazione legata al futuro di Davide Calabria: addio probabile a giugno?

Come riferito da Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan è ancora in divenire la situazione legata al futuro di Davide Calabria, capitano rossonero al momento in scadenza a giugno del 2025.

Rinnovo Calabria: in questo momento le discussioni sono chiuse, perché non hanno trovato un accordo. Se mai ci riproveranno, ma in questo momento sono chiuse. La questione liste potrebbe portare ad una clamorosa riapertura della trattativa.