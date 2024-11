Calciomercato Milan, input di Cardinale a Furlani: fissato il budget per i colpi di gennaio. Cifra da non credere

Calciomercato Milan, Cardinale chiaro con Furlani: colpi non superiori ai 25 milioni di euro a gennaio. Diktat preciso

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha stabilito il budget per il calciomercato rossonero di gennaio indicandolo con chiarezza a Furlani. Il Diavolo è a caccia in particolare di un centrocampista vice-Fofana.

Da via Aldo Rossi non si vorrà spendere più di 20-25 milioni, in linea con quello che il Milan ha mostrato nelle ultime sessioni.