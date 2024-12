Calciomercato Milan, Bucchi sicuro: «Servono assolutamente questi rinforzi». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Cristian Bucchi ha espresso il suo parere riguardo alle necessità del calciomercato Milan.

CALCIOMERCATO MILAN – «Io credo che bisogna trovare delle alternative valide sugli esterni perchè Okafor è un giocatore adattato e quindi un vero vice Leao non c’è anche se mi è piaciuto Jimenez. Giocatore duttile che può giocare ovunque. Dall’altra parte invece serve un’alternativa vera a Chukwueze nel momento in cui Pulisic viene impiegato stabilmente da trequartista. Se invece Pulisic verrà impiegato sull’esterno con Morata sottopunta credo che a quel punto le operazioni possano essere altre. Probabilmente anche una prima punta più goleador di Abraham che fa un grandissimo lavoro, è molto generoso ma fa pochi gol e infine anche un altro centrocampista. In mezzo al campo si è trovata una certa solidità con Reijnders e Fofana, Musah può essere una discreta alternativa. Loftus-Cheek dipende se Fonseca lo vede da mediano e poi la valutazione finale verrà fatta su Bennacer. Se tornerà abile e arruolabile per il gioco di Fonseca credo che il Milan opererà poco, viceversa credo che un mediano e un paio di giocatori offensivi vadano presi».