Calciomercato Milan, Ibrahimovic riporta a Milanello il grande ex! Suggestione viva, i possibili termini dell’operazione

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic starebbe lavorando per riportare a Milanello Brahim Diaz già a gennaio

Il mercato Milan starebbe pensando al ritorno di Brahim Diaz dopo il trasferimento al Real Madrid avvenuto nell’estate del 2023.

Il classe 1999 sta giocando poco al Real Madrid (254 minuti in 9 presenze finora e 1 gol) rispetto ad un anno fa e per la Gazzetta dello Sport l’idea di una seconda avventura in rossonero sarebbe possibile. Un fatto decisivo potrebbe essere Theo Hernandez, visto che i sono sono molto amici. Brahim Diaz ha lasciato un ottimo ricordo in campo (18 gol in 124 partite) e fuori. A Milano lui si era trovato benissimo e a 25 anni cerca un club dove possa sentirsi a casa. La formula e la valutazione dell’eventuale trattativa sono ancora da valutare: difficile l’ipotesi prestito.