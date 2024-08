Calciomercato Milan, INTRIGO Bennacer! Furlani RASSEGNATO, il RETROSCENA lascia basiti: cosa è SUCCESSO

Calciomercato Milan, intrigo Bennacer: nessuna offerta dall’Arabia Saudita, Furlani rassegnato alla permanenza dell’algerino

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport si fa sempre più probabile nell’attuale calciomercato Milan la permanenza di Ismael Bennacer:

PAROLE – «Il Milan si aspettava fosse formalizzata l’offerta saudita per Ismael Bennacer, che tra l’altro non si presenta a Milanello da tre giorni, si sospetta proprio per motivi legati al mercato. Ieri, però, è arrivata la doccia fredda: l’Al-Qadsiah, il club che aveva sondato la pista Bennacer, ha esaurito a sua volta i posti destinati agli stranieri (otto) e dunque non può fare altri acquisti fuori dal paese. Mentre da altre squadre arabe non sono arrivati segnali. L’algerino, insomma, potrebbe alla fine restare».