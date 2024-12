Calciomercato Milan, sono tre i nomi a centrocampo per gennaio: tutti i dettagli caso per caso

Calciomercato Milan, i rossoneri seguono tre nomi a centrocampo per il mese di gennaio: Belahyan, Frendrup e Ricci sul taccuino

Come riportato da calciomercato.com, sono tre i profili seguiti dal calciomercato Milan per il centrocampo nel mese di gennaio:

PAROLE – «La priorità, abbiamo detto, resta un centrocampista, sia esso un vertice basso o anche una mezzala, in relazione alle condizioni dell’affare. All’inizio della 14esima giornata di campionato gli scout rossoneri sono andati a Cagliari per vedere da vicino il 20enne Reda Belahyane del Verona, che ha un costo inferiore a quello di un altro dei giocatori graditi, ovvero Morten Frendrup (23) del Genoa, e in più può essere inserito in lista under 22 e non richiede tagli ulteriori. Un nome che stuzzica e che richiederà sicuramente uno sforzo importante al Milan e a chiunque voglia bussare alla porta del Torino è quello di Samuele Ricci (23), accostato anche al Manchester City di Guardiola».