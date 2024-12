Calciomercato Milan, si complica la corsa a Belahyane! Il top club accelera, Moncada prende nota

Calciomercato Milan, può complicarsi la corsa a Belahyane del Verona: la Lazio di Lotito è in forte pressing sul club scaligero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe complicarsi in maniera irrimediabile la pista Belahyane per il calciomercato Milan in vista di gennaio.

Secondo il quotidiano, ieri mattina c’è stato un incontro a Formello tra l’agente del calciatore e Claudio Lotito. Inoltre, come per l’operazione Noslin, Setti concederebbe alla Lazio una corsia preferenziale grazie ai buoni rapporti con il presidente biancoceleste.