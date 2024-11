Calciomercato Milan, Balzarini rivela: «Già deciso il futuro di Kalulu! E sulla Nazionale dico che...»

Calciomercato Milan, Gianni Balzarini, noto giornalista di Sport Mediaset, ha fatto il punto sul futuro di Kalulu e non solo

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Gianni Balzarini ha parlato così del futuro di Kalulu nel prossimo calciomercato Milan:

Milan-Juve sarà la partita di Kalulu e si parla anche di Tomori. Il difensore inglese è davvero un obiettivo dei bianconeri?

«Anche qui su Tomori non ho certezze. Sicuramente sarà la partita di Kalulu e credo che invece su Kalulu si possa spendere la quasi certezza che verrà riscattato. Sta andando addirittura oltre le aspettative secondo me come rendimento».

Infine sulla Nazionale di Spalletti. Qual è il suo bilancio al termine del girone di Nations League?

«Il bilancio è sicuramente positivo e anche sorprendente se vogliamo, visto che tutti pensavano io per primo che Spalletti saltasse dopo l’Europeo. Invece ha avuto la forza di rimanere e sta smentendo con i fatti tutti i detrattori della Nazionale. Mi è spiaciuto che ci si è ricordati con enfasi da parte di molti tifosi che la Nazionale ha perso in casa con la Francia e ci si è dimenticati che la Nazionale aveva vinto anche in casa della Francia. E che di perdere con la Francia, che è tecnicamente più forte dell’Italia, ci possa stare. Quindi credo che questo accesso ai quarti di finale sia comunque una bella soddisfazione. Anche se è arrivato da secondi in classifica, passami il termine “chi se ne frega”. L’importante è che l’Italia vada avanti».

