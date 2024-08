Calciomercato Milan, un altro club fa RETROMARCIA per un rossonero in uscita: la SITUAZIONE legata al Diavolo

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su X, anche il Watford si era interessato a Ballo-Touré, proprio come il Saint Etienne. Però il club inglese, come quello francese, hanno fatto retromarcia dopo la richiesta d’ingaggio del rossonero ritenuta troppo alta. Il giocatore resta in uscita dal calciomercato Milan.

PAROLE – «Il Watford aveva chiesto info su Ballo-Tourè salvo poi fare retromarcia dinanzi la richiesta d’ingaggio: 1.2 milioni, ovvero quello percepito attualmente al Milan».