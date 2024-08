Kalulu e Adli LASCIANO il Milan? ANNUNCIO di Fonseca, ha già parlato con loro. Cosa succederà negli ultimi giorni di mercato

Kalulu e Adli LASCIANO il Milan? ANNUNCIO di Fonseca in conferenza stampa sul futuro dei due esuberi. I dettagli

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa del mercato Milan, in particolare del futuro di Kalulu e Adli. Di seguito le parole del tecnico portoghese alla vigilia della sfida col Torino:

PAROLE – «Non voglio parlare di nomi. Ho già parlato con i giocatori: non è che non hanno qualità, ma ne abbiamo tanti in diverse posizioni. Ci sono giocatori che per me hanno più possibilità di giocare altrove. Ho parlato loro, ho detto che è normale avere meno spazio».

