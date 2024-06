Calciomercato Milan, non TRAMONTA Amrabat! Diavolo in pressing, può arrivare se... ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, non tramonta l’idea Amrabat per il centrocampo della prossima stagione: è l’alternativa a Rabiot

Come riportato da calciomercato.it, sul taccuino del calciomercato Milan resta ben impresso anche il nome di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino tornato alla Fiorentina dopo l’anno di prestito al Manchester United e in scadenza di contratto a giugno del 2025.

Il 27enne rappresenta oggi una delle principali alternative ad Adrien Rabiot, obiettivo per il centrocampo a parametro zero. Prossimi giorni decisivi dunque per capire se la pista potrà decollare o meno.