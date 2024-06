Calciomercato Milan, Ibrahimovic EVITA la beffa? DUE le alternative a Zirkzee, lo svedese li ha già avvisati! Il RETROSCENA

Calciomercato Milan, Ibrahimovic vuole evitare la beffa: in caso di clamorosa fumata nera per Zirkzee sono due le principali alternative

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic non vuole trovarsi impreparato nel calciomercato Milan nella clamorosa ipotesi che la trattativa per Zirkzee, ormai vicinissima alla chiusura, salti definitivamente.

Sul taccuino dello svedese sono due le principali alternative all’attaccante del Bologna: Romelu Lukaku, calciatore conteso anche dal Napoli e che i rossoneri, dopo aver incassato l’ok al trasferimento, preleverebbero con la formula del prestito; e Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord per il quale servirebbe una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.