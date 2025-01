Calciomercato Milan, Ibrahimovic corre ai ripari: sono due le alternative a Santiago Gimenez. I nomi

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole regalare un attaccante a Conceicao: sono due le alternative a Santiago Gimenez

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta lavorando alacremente per portare Santiago Gimenez a Milanello. Conoscendo le difficoltà della trattativa con il Feyenoord però, i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati e proprio per questo Zlatan Ibrahimovic tiene in caldo due importanti alternative.

I sono quelli di Joao Felix, che il Chelsea potrebbe prestare a fine mercato su spinta di Jorge Mendes, oppure uno esubero del Manchester United: in questo caso Hojlund è favorito su Zirkzee.