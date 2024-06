Calciomercato Milan, SVOLTA Zirkzee! L’AGGIORNAMENTO a sorpresa avvicina l’olandese a Milanello. Kia alle strette, il Diavolo piazza l’AFFONDO

Calciomercato Milan, svolta Joshua Zirkzee: il Manchester United si ritira dalla trattativa per l’olandese. Furlani ha campo libero

Importantissima indiscrezione riportata dalla Germania, e in particolare da Sport1, su Joshua Zirkzee, obiettivo caldissimo del calciomercato Milan. Il Manchester United, dopo aver vagliato attentamente la candidatura di Zirkzee per l’attacco, avrebbe deciso di ritirarsi dalla trattativa ritenendo troppo costoso l’investimento per quella che dovrebbe essere la riserva di Hojlund.

I Red Devils si concentreranno ora su profili da circa 20 milioni di euro. Il Diavolo ora pare avere campo libero: serve sciogliere il nodo legato alle commissioni.