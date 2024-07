Calciomercato Milan: si ACCELERA per Pavlovic, la proposta dei rossoneri! Quando si può chiudere

Il calciomercato Milan vuole rinforzarsi anche in difesa. Piace Pavlovic! I rossoneri provano ad accelerare per l’arrivo

come riportato da Sky Sport il club rossonero ha concordato i termini personali con il serbo del Salisburgo per un contratto a lungo termine. Trattative in corso con il club austriaco sulla formula e sul compenso finale. Si entra nella settimana decisiva.