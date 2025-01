Calciomercato Milan, 10 milioni per partire a gennaio: arriva l’offerta per il calciatore rossonero

Calciomercato Milan, è arrivata un’offerta dall’Inghilterra per il calciatore rossonero. 10 milioni di euro messi sul piatto

Uno dei calciatori che potrebbe uscire dal Milan in questa sessione invernale di calciomercato è Emerson Royal. Il terzino brasiliano, con l’imminente arrivo di Walker, potrebbe trovare meno spazio e diventerebbe così una pedina sacrificabile per finanziare in parte il colpo in attacco.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Fulham avrebbe messo sul piatto 10 milioni di euro per l’ex Tottenham. Il club inglese sarebbe quindi disposto ad ingaggiarlo a titolo definitivo, per una cifra che però vorrebbe dire minus valenza.