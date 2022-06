Calciomercato, Ilicic vicino al Bologna. Lo sloveno era stato accostato anche al Milan

Il Bologna fa sul serio per Ilicic e starebbe pensando a una proposta per convincere lo sloveno, accostato anche al Milan, ad accettare

Il futuro di Ilicic sarà sicuramente lontano da Bergamo e dall’Atalanta. Il Bologna ci sta provando per portare lo Sloveno in Emilia.

Un colpo da 90 per i rossoblù che puntano sulla voglia di riscatto dell’attaccante. Sartori è pronto a offrire 1.6 milioni per un anno con opzione per il secondo. Questa l’idea dei rossoblù come riportato da La Gazzetta dello Sport.