Calafiori Arsenal, adesso è TUTTO FATTO! Niente Milan per il difensore: visite mediche e contratto, i DETTAGLI

Calafiori Arsenal, adesso è TUTTO FATTO! Niente Milan per il difensore: visite mediche e contratto, tutti i DETTAGLI per l’italiano

È finita un’altra telenovela di questa sessione estiva: tutto fatto, come riportato da Fabrizio Romano, per il trasferimento di Riccardo Calafiori all’Arsenal. Il mercato Milan si era interessato ma le cifre troppo alte non hanno reso possibile l’affare.

PAROLE – «Riccardo Calafiori all’Arsenal, ci siamo! Bologna e Arsenal hanno iniziato proprio adesso lo scambio di documenti. Tutto risolto anche tra Bologna e Basilea. Calafiori firmerà un contratto quinquennale (no opzione) per € 4 milioni netti a stagione. Medico negli Stati Uniti, accordo concluso e storia confermata».