Calabria Milan, futuro deciso: niente rinnovo, andrà via a fine stagione. Il capitano e difensore è in scadenza di contratto a giugno

Calabria e il Milan si diranno addio al termine di questa stagione, visto che ha il contratto in scadenza a giugno e non è intenzionato a rinnovare. A riferirlo è Luca Cilli a Sky Sport 24.

Il capitano e difensore, cresciuto nelle giovanili del Milan fino all’approdo in prima squadra, da svincolato potrebbe essere una grande occasione di mercato a parametro zero per diversi club.