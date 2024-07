Calabria LASCIA il Milan? Un club francese lo valuta: ecco come potrebbe sbloccarsi la TRATTATIVA. Le ultimissime dalla Francia

Dalla Francia aggiornano la situazione di Davide Calabria, capitano del Milan il cui futuro è ancora tutto da decidere. Secondo quanto riportato da Sébastien Denis, lo Stasburgo, nel caso in cui non dovesse arrivare a Doue, sta valutando il profilo del rossonero. Il calciomercato Milan è avvisato.

PAROLE – «Lo Strasburgo ha un accordo totale con il Rennes per ingaggiare Guela Doue, ma alcuni dettagli devono ancora essere risolti. Intanto lo Strasburgo valuta un’altra opzione, come la Calabria, nel caso non riuscisse a chiudere la trattativa per Doue».