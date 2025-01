Calabria Galatasaray, il club turco ha chiesto informazioni: la decisione del capitano del Milan

Calabria Galatasaray, il capitano rossonero ha preso una decisione per il suo futuro. Vuole giocarsi le sue chance

Il Galatasaray avrebbe chiesto informazioni per Davide Calabria. Il club turco, stando a quanto riportato da TMW, vorrebbe provare ad ingaggiare il giocatore del Milan già in questa sessione di calciomercato.

Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno ed il capitano rossonero non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il club a gennaio. Il terzino destro in questi mesi, con l’arrivo del nuovo allenatore, vorrebbe provare a riconquistare un posto da titolare. Già contro il Cagliari, vista l’assenza per squalifica di Emerson Royal, potrebbe avere una chance dall’inizio.