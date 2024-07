Buongiorno Milan: il retroscena sull’inserimento dell’Inter e cosa manca col Napoli. ULTIMISSIME

Buongiorno Milan: il retroscena e la verità sull’inserimento dell’Inter e cosa manca col Napoli. ULTIMISSIME

Sky Sport ha ricostruito quanto successo in queste ultime ore sul fronte Alessandro Buongiorno, centrale inseguito a lungo anche dal Milan. Nelle ultime ore l’Inter ha provato concretamente ad inserirsi ma alla fine il giocatore ha dato il via al suo agente per continuare la trattativa con il Napoli.

Si sta lavorando in queste ore sul contratto e sulla clausola rescissoria da inserire dopo i tre anni trascorsi all’ombra del Vesuvio. La trattativa non è ancora chiusa ma viaggia spedita verso la sua definizione.