Buongiorno Milan, l’ultima mossa del Napoli gela i rossoneri. Tutti gli AGGIORNAMENTI sul futuro del difensore

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Alessandro Buongiorno, difensore di proprietà del Torino e su cui sta lavorando anche il calciomercato Milan come possibile rinforzo per il reparto arretrato.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, in giornata il Napoli incontrerà nuovamente l’entourage del giocatore per cercare l’accordo sull’ingaggio. Nel meeting si parlerà anche di un’eventuale clausola da inserire dopo i primi due anni di contratto.