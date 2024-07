Buongiorno Milan: il Napoli ALZA l’offerta, COSA MANCA per l’accordo con il Torino

Il Milan potrebbe dover depennare in nome di Buongiorno dalla lista obiettivi. Il Napoli ha alzato l’offerta al Torino

Il Napoli vuole accelerare in maniera decisa e definitiva per arrivare ad uno degli obiettivi principali della campagna acquisti fissati dal nuovo allenatore Antonio Conte. Si tratta del difensore del Torino Alessandro Buongiorno, accostato anche al calciomercato Milan.

In tal senso, come riportato da Alfredo Pedullà, Urbano Cairo, per il proprio capitano ha sempre chiesto una cifra vicina ai 40 milioni di euro. De Laurentiis, ha alzato la parte base a 30 fissi, è intenzionato a colmare il gap attraverso l’inserimento di bonus.