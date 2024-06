Broja Milan a fuoco lento: Moncada potrebbe strapparlo al Chelsea con questa FORMULA. Le ultime

Broja Milan a fuoco lento: Moncada potrebbe strapparlo al Chelsea con questa FORMULA. Le ultimissime notizie

Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede l’ipotesi Broja per l’attacco del Milan, chiaramente non in alternativa a Zirkzee ma come possibile ulteriore innesto nel reparto.

Come riportato da Tuttosport questa mattina in edicola, i rossoneri potrebbero abbozzare con il Chelsea un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, visto che il contratto di Broja con i Blues scade nel giugno del 2028.