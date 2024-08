Broja Milan, ritorno di fiamma per l’attaccante del Chelsea? Cosa filtra su questo possibile colpo: gli aggiornamenti

In queste ultime ore è tornato d’attualità il nome di Armando Broja per il calciomercato Milan. L’attaccante del Chelsea era stato già cercato dai rossoneri nelle primissime battute di qyetsa sessione estiva ma ora potrebbe tornare di strettissima attualità.

A riportarlo è Tuttosport oggi in edicola, che precisa però come non ci sia ancora una vera e propria trattativa per l’albanese scaricato in questa fase dal club londinese.