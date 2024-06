Broja Milan, il Diavolo disegna il nuovo attacco. Tutte le NOVITÀ dopo la missione inglese

Broja Milan, il Diavolo disegna il nuovo attacco. Tutte le NOVITÀ dopo la missione in terra inglese di Moncada

Non solo Matty Cash dell’Aston Villa, nelle ultime ore Moncada è volato in Inghilterra per trattare un altro calciatore che potrebbe fare al caso del Milan. Si tratta di Broja, centravanti albanese del Chelsea.

I rossoneri si sono infornati circa un’eventuale operazione per l’attaccante dei Blues. L’intenzione, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di fare un doppio colpo in attacco: una prima punta (Zirkzee) e la sua alternativa (Broja).