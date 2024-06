Broja Milan: l’intreccio con il futuro di Jovic e la missione di Moncada, la SITUAZIONE per l’attacco rossonero

Stando a quanto riferisce Manuele Baiocchini su Sky Sport 24 nella giornata di oggi Geoffrey Moncada si è recato a Londra, tra i profili seguiti c’è quello di Broja in uscita dal Chelsea.

Nel caso non sarebbe alternativo a Zirkzee ma un’opzione in più per l’attacco. Qualora ci fossero le condizioni giuste il Milan potrebbe prenderlo come secondo attaccante: in quel caso andrebbe riconsiderata la situazione di Jovic.