Broja Milan, duello a distanza con la Juve: il club ad oggi in POLE e i possibili SCENARI

Broja Milan, duello a distanza con la Juve: il club ad oggi in POLE POSITION e i possibili SCENARI di mercato

Per Armando Broja potrebbe nascere a breve un duello di mercato tra il Milan, che l’ha messo nel mirino come possibile bomber di scorta, e la Juventus, che potrebbe pensare a lui in caso di qualche uscita.

In particolare – scrive Tuttosport – il Diavolo in questo momento sarebbe più avanti nella corsa all’albanese del Chelsea, ma i bianconeri potrebbero farsi sotto in maniera concreta in caso di cessione di Kean.