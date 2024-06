Broja Milan, la pista è sempre più CALDA! Via libera dal Chelsea e formula DECISA

Broja-Milan, la pista è sempre più calda: il Chelsea ha aperto alla possibilità di un trasferimento in prestito

Come riportato da Sky, c’è un importante aggiornamento nel calciomercato Milan per quanto riguarda il possibile arrivo di Armando Broja in rossonero.

Nelle ultime ore il Chelsea avrebbe infatti aperto alla possibile cessione in prestito con diritto di riscatto della punta albanese classe 2001 che nelle idee del club rossonero dovrebbe andare ad occupare la casella di vice Zirkzee. Prossimi giorni importantissimi anche su questo fronte.