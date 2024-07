Broja Milan, l’affare si COMPLICA! Pericolo Premier League per i rossoneri: ora c’è QUEL club in pole per l’attaccante

Nella lunga lista dei dirigenti e degli uomini del mercato Milan per l’attacco c’è anche il nome di Armando Broja. L’attaccante del Chelsea potrebbe lasciare i Blues, rimanendo però in Premier League. L’affare risulta parecchio complicato per i rossoneri, viste le tante richieste per lui dal campionato inglese.

Dopo che negli scorsi settimane si era fatto sotto il Wolverhampton, adesso il club nettamente favorito e in pole position per il suo acquisto sembra essere l’Everton. A riferirlo è TMW.