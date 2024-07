Brassier Milan, TRAMONTA l’ipotesi di un suo arrivo in Italia: fissate le VISITE MEDICHE. Ecco dove andrà

Brassier Milan, TRAMONTA l’ipotesi di un suo arrivo in Italia: il difensore ha fissato le VISITE MEDICHE. Ecco dove andrà a giocare

Dopo esser stato accostato a lungo al calciomercato Milan e a diverse squadre di Serie A come Bologna, Torino e Atalanta, il futuro di Lilian Brassier pare possa essere ancora in Francia. Il difensore è pronto a salutare il Brest, ma non il campionato francese.

Come riferisce il giornalista Benjamin Quarez il calciatore si trasferirà al Marsiglia in prestito con opzione di riscatto. Contratto di 5 anni accettato dal difensore, le cui visite mediche sono già in programma per domani mattina.