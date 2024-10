Brahim Diaz Milan, l’ex rossonero potrebbe esserci in Champions contro il suo passato. Gli aggiornamenti sulla ripresa dopo l’infortunio

Brahim Diaz Milan, i tempi di recupero dall’infortunio all’adduttore della gamba destra sembrano ridotti: potrebbe esserci in Champions

Brahim Diaz punta la partita contro il Milan. L’ex trequartista rossonero, protagonista nella Serie A vinta con Pioli tre anni fa potrebbe ritornare prima del previsto dall’infortunio. Il problema all’adduttore della gamba destra avrebbe dovuto tenerlo fuori fino a fine novembre.

Lo spagnolo, invece, sta recuperando più velocemente del previsto. In ogni caso, la sua presenza nel match di Champions tra Real Madrid e Milan è in dubbio. Brahim, infatti, non scende in campo dallo scorso 14 settembre nella gara contro la Real Sociedad.