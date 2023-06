Brahim si presenta al Real: «So cosa significa questa maglia, ora..»

Dopo l’addio al Milan, Brahim Diaz è tornato al Real Madrid. Lo spagnolo si è presentato in conferenza in vista della prossima stagione

Dopo l’addio al Milan, Brahim Diaz è tornato al Real Madrid. Lo spagnolo si è presentato in conferenza in vista della prossima stagione:

«Grazie, Presidente, per la fiducia. Grazie per i segni di affetto e per avermi considerato per continuare a scrivere la storia del miglior club del mondo. So cosa significa questa maglia e rappresento il Real Madrid. Torno più preparato e desideroso di migliorarmi. Come ho detto il primo giorno: “Hala Madrid, solo Madrid”. E continuo a dirlo ora: ‘Fino alla fine, andiamo Real»