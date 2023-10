Braglia: «Maignan più completo e redditizio di Donnarumma». Le parole dell’ex portiere

L’ex portiere Braglia ha analizzato la sfida tra PSG e Milan che vedrà sfidarsi l’ex rossonero Donnarumma e Maignan. Ecco le sue parole a TMW Radio.

PAROLE – «Il portiere per il 70-80% deve parare, poi se sa giocare anche col piede tanto meglio. Parliamo di due dei migliori 5 portieri al mondo. Sicuramente possono fare la differenza nell’economia di un risultato. Per me è più completo e redditizio Maignan. Donnarumma è tornato ad essere lui dopo le partite con la Nazionale, dopo qualche problema ad inizio stagione. Fosse stato al Milan sarebbe cresciuto con meno problemi rispetto a quelli che ha incontrato andando in un club d’élite come il PSG».