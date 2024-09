Braglia DIFENDE Fonseca: «Non CONDIVIDO quello che gli STANNO FACENDO. Su Theo e Leao dico che...» 

L’ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sulla situazione del Milan, spezzando una lancia a favore di Fonseca

Simone Braglia, ex portiere, ha analizzato le situazioni di Milan e Inter, in particolare alla luce delle ottime prestazioni dei loro giocatori nella Nazionale guidata da Luciano Spalletti.

LE SUE PAROLE – «Dico che questo accanimento contro l’allenatore non lo condivido, perché per giudicarlo in primis bisogna fare in modo che abbia i giocatori giusti che possano dare equilibrio. Il problema non si è risolto rispetto allo scorso anno. Gli si sono comprati giocatori una settimana fa, non ha avuto una rosa completa da inizio ritiro».

SU THEO E LEAO – «Non c’entra l’allenatore ma la società nel caso Theo e Leao. Il problema di fondo è che una volta certe società, che badavano all’ambiente, non permettevano certe cose. Avrà le sue responsabilità Fonseca, ma ci deve essere la società che deve far valere le regole di comportamento».