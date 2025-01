Bondo Milan, il centrocampista in pressing sul club rossonero! Ha un sogno nel cassetto, l’ha comunicato agli agenti

Bondo Milan, il classe 2003 del Monza è in pressing sul club rossonero: il ragazzo sogna di diventare la prima alternativa a Fofana

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dalla giornalista Monica Colombo, il calciomercato Milan a gennaio, oltre ad alcuni rinforzi in attacco, vuole regalare anche un nuovo centrocampista a Sergio Conceicao.

Bondo del Monza sogna di diventare l’alternativa a Fofana: i rossoneri devono sbrigarsi perché in estate si potrebbero muovere Inter, Fiorentina e Lazio. Prossime settimane decisive.