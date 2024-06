Bonaventura RICORDA Berlusconi: «Quando firmai per il Milan mi disse…». Le parole dell’ex centrocampista rossonero

Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni del podcast ‘Un anno dopo’, ideato dal club rossonero in memoria di Silvio Berlusconi. Di seguito le parole dell’ex centrocampista rossonero:

PAROLE – «Ho tanti ricordi del Presidente, mi telefonava dopo o prima delle partite quando magari facevo un gol e parlavamo spesso della squadra, aveva delle belle parole per me. Ricordo quando firmai per il Milan e lui mi disse che si era informato dagli amici dell’Atalanta, che aveva preso un grande giocatore, senza orecchini e tatuaggi. Una persona speciale che ha dato tanto a me, al Milan e a tutti i milanisti».