Bonaventura torna sull’addio al Milan: «Vi svelo un aneddoto sulla mia ultima gara a San Siro». Poi ricorda Mihajlovic

Intervistato dalla rivista Undici, Giacomo Bonaventura ha ricordato l’addio al Milan e non solo:

PAROLE – «Sapevo che era la mia ultima volta al Milan, non me ne volevo andare da San Siro. Avrei voluto che quella partita non finisse mai. Sono cresciuto sognando di giocare a San Siro. Sono partito da un paesino delle Marche e ci sono arrivato. Quello stadio ti dà una carica che difficilmente trovi altrove, per quanto anche a Firenze ci fosse una grande atmosfera. Mihajlovic? Con lui ho avuto un grande rapporto ma che fatica per conquistarmelo! All’inizio ti appare come un duro e io volevo entrare nelle sue grazie. Mi ricordo una tournée in Cina. Faceva caldissimo e lui spingeva sulla preparazione. Ci faceva correre tantissimo e io avevo un problema a un polpaccio. Non volevo mollare, praticamente zoppicavo, non correvo, ma arrivai alla fine. Sinisa mi si avvicinò e mi fece i complimenti. Ecco, il suo cuore era gigante ma aveva una corazza. Quando ci entravi, avevi la sua fiducia totale».