MN24 – Bologna Milan, ripreso il CDA d’emergenza e Assemblea interrotta: la situazione

Bologna Milan, ripreso il CDA d’emergenza per decidere sul rinvio o meno della gara in programma domani alle 18

Come appreso dalla nostra redazione, è stata interrotta l’Assemblea di Lega che era in corso ed è stato riattivato il CDA d’emergenza per decidere sulla sfida di domani tra Bologna e Milan, attualmente in programma alle 18 al Dall’Ara.

Ora sta al CdA decidere cosa fare, consapevoli comunque che la prima data utlle per recuperare la partita sarà a 2025 inoltrato, tra marzo ed aprile. A quasi 24 ore della decisione del sindaco di Bologna non c’è ancora una decisione ufficiale della Lega Serie A.