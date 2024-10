Bologna Milan, Fonseca ha deciso: Leao non è intoccabile! Al suo posto contro il Bologna potrebbe giocare lui

Bologna Milan, i rossoneri viaggiano verso Bologna con alcuni dubbi riguardo Rafa Leao: il portoghese non è intoccabile e si gioca il posto

Il Milan di Fonseca ha un nuovo volto e Leao non è più intoccabile come percepito negli ultimi anni con Pioli. I rossoneri andranno sabato a Bologna e giocheranno una gara complicata. L’allenatore portoghese deve risolvere alcuni dubbi.

Oltre alla mediana, in cui al posto di Reijnders se la giocano Loftus Cheek e Musah, i dubbi riguardano la fascia sinistra. Perchè se a destra Chukwueze e sulla trequarti Pulisic sono sicuri del posto, a sinistra Leao non è più intoccabile. Al momento parte in vantaggio su Okafor, ma il ballottaggio è aperto.