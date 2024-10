Bologna Milan, la tentazione di Fonseca: sta pensando a lui, può partire dal primo minuto

Bologna Milan, Paulo Fonseca ha una tentazione legata alla titolarità di Noah Okafor: aperto il ballottaggio con Leao

Come riferito da calciomercato.com, Paulo Fonseca ha un dubbio preciso per la formazione da schierare in vista della sfida di domani tra Bologna e Milan:

PAROLE – «L’assenza, dolorosa, per squalifica di Reijnders costringerà Fonseca a ridisegnare la formazione che dovrà affrontare i ragazzi allenati da Italiano. In mediana uno tra Loftus-Cheek e Musah con Chukwueze largo a destra e Pulisic sotto punta. Leao parte con un leggero vantaggio rispetto a Okafor, anche se una scelta definitiva da parte di Fonseca arriverà solo domani sera. In quel caso, Noah potrebbe avere un’altra chance dal 1’, con Leao che invece sarebbe titolare martedì prossimo a San Siro con il Napoli. Ma, al di là di quella che sarà la scelta per sabato, mai come in questo momento Leao deve lavorare di più e meglio perché non è più intoccabile al Milan».