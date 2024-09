MN24 – Biglietti Milan Liverpool, il dato non MENTE! Affluenza in AUMENTO e c’è un’importante novità

Biglietti Milan-Liverpool, il dato non mente: raggiunta quota 55mila spettatori con possibilità di acquisto fino a domani sera

Come appreso dalla nostra redazione, sono in costante aumento i numeri relativi ai biglietti venduti per la sfida di domani sera in Champions League contro il Liverpool, esordio dei rossoneri in Champions League dopo l’importante vittoria per 4-0 contro il Venezia.

Al momento sono 55mila i tagliandi venduti con la possibilità tutta aperta però di poterne acquistare altri fino a domani sera, dunque a ridosso dell’importante sfida europea.