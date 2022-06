Bianchessi: «Camarda? Vi racconto la sua evoluzione»

Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato dell’evoluzione di Camarda: le sue parole

Mauro Bianchessi ha parlato così di Camarda, bomber del Milan Under 15. Le sue parole riprese da TMW:

«Complimenti ai ragazzi 2007 che per il 90% sono partiti con me dai pulcini e a Mister Bertuzzo che è stato mio allenatore per 11 anni ed è una icona per queste categorie. Un applauso al mio grande amico Angelo Carbone, che è stato mio collaboratore per tanti anni, per l’ottimo lavoro fatto con metodo che sta portando a risultati importanti. Camarda? Lui è l’ultimo dei miei ragazzi che ho preso quando ero al Milan. Arrivato nel 2015 a 7 anni al Milan proveniente dalla Società Afforese e portato a Milano dall’osservatore Manna. Arrivato da difensore e messo in campo con la squadra del Milan dei pulcini, dopo 5 minuti l’ho messo a fare l’attaccante e l’ho chiuso immediatamente. Per gratificare la Afforese gli riconobbi un premio di 800 euro. È un profilo importante per il calcio italiano da proteggere e conservare».